Фадеев анонсировал несколько поручений по итогам встречи Путина с СПЧ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявил о готовности следить за их выполнением

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Несколько поручений министерствам и ведомствам последует по итогам встречи Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с президентом Владимиром Путиным, совет готов следить за их выполнением. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

"По итогам встречи будут составлены поручения президента министерствам, ведомствам, разным организациям, в том числе Совету по правам человека. И эти поручения исполняются, Совет контролирует исполнение этих поручений. Поручений, сколько лет я председатель совета, их много десятков", - сказал Фадеев.

В понедельник Путин встретился с СПЧ. На встрече глава государства в том числе призвал подумать о поддержке вдов бойцов СВО, живших с ними не в официальном, а в гражданском браке, отметил необходимость принятия решения об амнистии "некоторых категорий женщин", находящихся в местах лишения свободы, а также заявил, что в ситуации с мигрантами важно соблюдать этнокультурный баланс, а обучение их детей не должно привести к ухудшению условий в школе для детей граждан России.