Тарифы на услуги нотариусов в РФ сохранятся в 2024 году на уровне 2023 года

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик отметил, что правление "понимает ситуацию" и не станет повышать стоимость услуг на фоне роста прожиточного минимума

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Федеральная нотариальная палата РФ приняла решение сохранить на 2024 год тарифы на услуги нотариусов, которые были установлены в 2023 году. Об этом сообщил президент палаты Константин Корсик на заседании круглого стола комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

"Буквально позавчера на заседании правления Федеральной нотариальной палаты приняли решение сохранить на 2024 год те тарифы, которые были установлены на 2023 год - без повышений, несмотря на повышение прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда. Мы понимаем ситуацию", - сказал он.

С 1 октября 2023 года в России вступил в силу закон "О внесении изменений в основы законодательства РФ о нотариате", который установил прозрачную и регулируемую процедуру тарификации услуг нотариусов. Формула предельного размера регионального тарифа теперь привязана к уровню жизни в субъектах РФ.

Минимальный размер оплаты труда в 2024 году вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц, согласно закону, который приняла Госдума 16 ноября. По действующим нормам МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля.