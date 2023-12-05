В Удмуртии сообщили, что семейный туризм будет одним из приоритетных для региона

По словам первого зампреда правительства республики Ольги Абрамовой, в Удмуртии есть "замечательная природа и гастрономия"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Семейный туризм будет одним из приоритетных видов отдыха, который будут развивать в Удмуртии, сообщила на выставке-форуме первый зампред правительства региона Ольга Абрамова.

"Удмуртия - это очень небольшой регион, но его компактность - это его преимущество. Самое интересное, то, что мы предлагаем, связано с душой, с сердцем. <…> Семейный туризм для нас - это приоритетная история. Удмуртия - это еще и "вкусный" регион. Вам удастся сегодня попробовать перепечи", - сказала Абрамова на презентации событийного календаря республики.

Она добавила, что в Удмуртии нельзя увидеть моря, но в республике есть "замечательная природа и гастрономия".

Гастрономия и спорт

В презентации приняли участие бабушки из Бураново - участницы "Евровидения", которые рассказали гостям про Удмуртию - родину пельменей. Еще одной частью события стали истории о фестивалях "Быг-Быг" и "Гербер".

Посетить в Удмуртии можно будет в том числе лыжный марафон имени четырехкратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой. Знаменитый удмуртский биатлонист, призер Олимпийских игр, чемпион мира Иван Черезов отметил, что республика обладает хорошей лыжной и биатлонной школой.

Историческое наследие и музыкальные фестивали

Кроме того, в течение года в Удмуртии можно посетить фестиваль исторической реконструкции "Русь дружинная", Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, а также российский фестиваль рок-музыки под открытым небом "Улетай".