Мэр Казани заявил, что открытие трассы М-12 привлечет еще 1 млн туристов

Ильсур Метшин добавил, что новая дорога окажет кумулятивный эффект на экономику расположенных рядом с ней городов

КАЗАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Открытие трассы М-12 "Восток", часть которой проходит через территорию Татарстана, позволит привлечь в Казань дополнительный 1 млн туристов. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на пленарной сессии архитектурно-строительного форума "Казаныш".

"С полным вводом трассы в эксплуатацию Казань еще раз подтвердит свою роль моста между Востоком и Западом. <…> Открытие трассы М-12 "Восток" позволит привлечь в Казань дополнительно 1 млн туристов", - сказал Метшин.

Он также отметил, что новая дорога окажет кумулятивный эффект на экономику расположенных рядом с ней городов. В частности, на 3 тыс. возрастет количество рабочих мест в строительной отрасли и на 15-20 тыс. - в смежных отраслях. Совокупный объем отгруженной продукции за время строительства дороги составит порядка 350-400 млрд рублей.

Строящаяся дорога М-12 "Восток" протяженностью 810 км пройдет от Москвы до Тюмени. Один из этапов трассы протяженностью 70 км пролегает по территории Республики Татарстан.

Ранее председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщал, что туристический поток в республику, по прогнозам, составит по итогам 2023 года 4 млн человек. По итогам 2022 года Татарстан посетили более 3,7 млн туристов.

Международный архитектурно-строительный форум "Казаныш" проходит в Казани с 5 по 7 декабря. Он предваряет саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года. В урбанистическом конгрессе принимают участие иностранные делегаты, в том числе мэры городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты.