СПЧ предложил создать центры для обучения детей мигрантов русскому языку

Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что ребенок, который не знает русского языка, не может нормально учиться в школе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает создавать в больших городах специальные центры для обучения детей мигрантов русскому языку. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Наше предложение - создавать центры в Москве, в Подмосковье, в крупных городах, где много мигрантов и много таких детей. Тем самым мы дадим им шанс нормально учиться в русской школе", - сказал Фадеев.

По его словам, ребенок, который не знает русского языка, не может нормально учиться в школе, он сначала должен выучить язык. "Пытаются возложить эту обязанность на учителей. Во-первых, без зарплаты - это неправильно. Во-вторых, если ребенок совсем не знает русского языка, его надо обучать русскому языку как иностранному, а для этого нужна специальная квалификация", - сказал Фадеев.

"Тут детали важны. Начинать надо с крупных населенных пунктов", - добавил он.

Президент России Владимир Путин на встрече с СПЧ в понедельник обещал дать поручение о подготовке предложений по решению проблем с обучением детей трудовых мигрантов. По мнению главы государства, такие ребята должны учиться, но это не должно приводить к ухудшению качества образования остальных учеников.