В ОНК сообщили об отсутствии у Баязитовой жалоб на условия содержания в СИЗО

По словам члена столичной ОНК Марии Ботовой, администратор Telegram-канала "Адские бабки" еще раз подтвердила, что собирается обжаловать приговор

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Осужденная за вымогательство администратор Telegram-канала "Адские бабки" Александра Баязитова не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО №6 Москвы. Об этом ТАСС рассказала член столичной ОНК Мария Ботова, которая посетила журналистку в изоляторе.

"В ходе посещения изолятора мы виделись с Баязитовой, она в хорошем расположении духа, заявила, что в настоящий момент ее права соблюдаются, медицинская помощь ей оказывается", - рассказала правозащитник. "Кроме этого, Баязитова еще раз подтвердила, что собирается обжаловать приговор", - заключила Ботова.

Басманный суд Москвы в конце ноября приговорил Баязитову к пяти годам колонии, признав виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Гособвинитель просил Баязитовой 14 лет колонии общего режима. Суд применил статью 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). Помимо Баязитовой, по делу проходила другой администратор Telegram-канала Ольга Архарова и специалист по связям с общественностью Инна Чурилова. По данным следствия и суда, фигурантки обвиняются в вымогательстве за блокирование в Telegram-каналах негативной информации о человеке.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки".