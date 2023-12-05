В Свердловской области участники СВО смогут получить выплату на покупку участка

Законопроект внес губернатор Евгений Куйвашев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области предоставят участникам специальной военной операции право на социальную выплату для покупки земельного участка. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесли депутаты заксобрания, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Закон предусматривает внесение изменений в областной закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", установив дополнительную меру социальной поддержки для отдельных категорий ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции - социальную выплату на приобретение земельного участка", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Бабушкина добавила, что законопроект внес губернатор Евгений Куйвашев.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что размер выплаты, а также условия ее предоставления будут определены правительством Свердловской области. Ориентировочно сумма составит 200 тыс. рублей. Она определена с учетом среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальным районам и городским округам, расположенным на территории области.