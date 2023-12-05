Лебедев предложил вводить на всей территории РФ обращение в суды через портал госуслуг

Председатель Верховного суда России отметил, что в 2023 году возможностью подачи документов в суды через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом одного окна воспользовались более 400 тыс. граждан

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил Совету судей РФ обсудить алгоритм введения по всей стране возможности обращаться в суды и получать решения судов через портал госуслуг. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета судей РФ.

Лебедев напомнил, что в 2023 году обсуждались меры, реализованные в отдельных регионах для расширения применения цифровых технологий в судопроизводстве. "К их числу относится предоставление гражданам, зарегистрированным на портале государственных и муниципальных услуг, возможности подавать в суды процессуальные документы, знакомиться с электронными материалами дела и получать судебные постановления при помощи личного компьютера, смартфона или другого устройства без повторного обращения в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, - отметил Лебедев. - В этой связи прошу вас, уважаемые члены Совета судей РФ, обсудить перспективы и алгоритм распространения опыта этих субъектов РФ на всю территорию России".

Он отметил также, что в этом году возможностью подачи документов в суды через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом одного окна воспользовались более 400 тыс. граждан.