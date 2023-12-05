В Петербурге молебен и выставка открыли год 300-летия перенесения мощей князя Невского

В связи с юбилейной датой в городе сформировали оргкомитет празднования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Праздничный молебен и художественная выставка ознаменовали начало года, посвященного 300-летию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС. Торжественное открытие года состоялось в канун дня памяти (погребения) святого князя: 6 декабря 1263 года, 760 лет назад, он был похоронен в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире.

"Мы сегодня на базе Лавры открываем удивительную выставку, которая посвящена великому благоверному князю Александру Невскому. Эти торжества у нас открываются благодаря юбилейному году, который будет посвящен 300-летию перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург", - сказал журналистам наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Вениамин.

Праздничный молебен прошел в храме Александра Невского у исторической раки с мощами святого, которая ранее находилась в Эрмитаже и в этом году была передана Санкт-Петербургской епархии РПЦ в пользование на 49 лет. 12 сентября, когда отмечался день перенесения мощей князя, музей передал внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. К настоящему моменту также переданы два подсвечника и две трофейные композиции из оружия и знамен. Ожидается, что пятиярусная пирамида будет передана после завершения реставрации.

После молебна в духовно-просветительском центре "Святодуховский" состоялось открытие выставки "Александр Невский: воин и святой", на которой автор, главный художник Военно-исторического артиллерийского музея Евгений Емельянов преподнес в дар Лавре рисунок к картине "Петр Великий переносит мощи святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург". В экспозиции представлено около 30 работ, некоторые из них демонстрируются впервые. На полотнах, в частности, изображены сюжеты из жития князя Александра: образы его верных дружинников и противников, с которыми пришлось столкнуться Руси в XIII веке, эпизоды известных сражений.

Председатель комитета по культуре Федор Болтин подчеркнул, что 300-летие перенесения мощей святого князя станет одним из важнейших событий для города в следующем году. "Совершенно неслучайно, что сегодня в Александро-Невской лавре опять встречается церковная часть и ратная часть подвигов наших защитников Отечества, - сказал он. - Имя святого благоверного князя Александра Невского и сегодня живет в тех ратных делах, которые наша страна совершает: его имя носят наши воинские отряды, боевые машины, и ребята идут защищать нашу страну с именем Александра Невского", - отметил глава комитета.

В связи с юбилейной датой сформирован городской оргкомитет празднования. В следующем году состоятся выставки, концерты, конференции, автомобильный крестный ход по маршруту перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург и другие мероприятия. Основные торжества пройдут 12 сентября 2024 года. Как рассказал журналистам наместник Лавры, планируется, что автомобильный крестный ход состоится в конце мая - начале июня.

О юбилее

Мощи святого благоверного князя Александра Невского были доставлены в город 12 сентября 1724 года по повелению императора Петра Великого. Основатель Петербурга лично участвовал в торжественном переносе мощей в Александро-Невский монастырь. С тех пор князь Александр почитается небесным покровителем Санкт-Петербурга, а день, когда в город были перенесены его мощи, стал церковно-государственным праздником.

Среди русских святых князь Александр Невский занимает особое место как небесный покровитель русского воинства, защитник веры и Отечества.