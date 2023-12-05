Верховный суд РФ не намерен отказываться от дальнейшей гуманизации наказаний

Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев отметил, что гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики получила поддержку Х Всероссийского съезда судей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России не собирается отказываться от дальнейшей гуманизации уголовных наказаний. Об этом заявил его председатель Вячеслав Лебедев, выступая на заседании Совета судей РФ.

"Некоторые наши коллеги задаются вопросом о том, будет ли когда-либо завершена работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики", - заметил Лебедев. Он обратил внимание на то, что "гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства".

"Поэтому его соблюдение должно обеспечиваться судами при рассмотрении каждого уголовного дела и в отношении каждого обвиняемого. Более того, гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики получила поддержку Х Всероссийского съезда судей. В этой связи Верховным судом РФ будет продолжена системная и последовательная работа в этом направлении", - подчеркнул Лебедев.

Он напомнил, что только в текущем году Верховный суд внес в Госдуму четыре законопроекта, в том числе в целях дальнейшей гуманизации законодательства.

Глава Верховного суда РФ привел цифры: за 9 месяцев этого года судами РФ рассмотрено 540,5 тыс. уголовных дел в отношении 548 тыс. лиц, из них осуждены 79% (435 тыс.), а в отношении 19% (106 тыс.) уголовное преследование было прекращено судом. 12,4 тыс. лиц были освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (в отношении 70% из них судебный штраф был применен по инициативе суда). Число удовлетворенных судами ходатайств об условно-досрочном освобождении от наказания возросло по сравнению с прошлым годом с 48% до 53%, о замене неотбытой части лишения свободы более мягким наказанием - с 44% до 49%.