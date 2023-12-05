МОЭК с помощью цифровых инструментов взыскал с должников свыше 140 млн рублей

Одной из ключевых особенностей инструмента является автоматическое формирование и направление заявления в суд

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 140 млн рублей было взыскано с должников - физлиц за тепло в столице с помощью нового инструмента автоматизированной подачи заявлений в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"ПАО "МОЭК" реализует проект по использованию отечественного программного комплекса для автоматизированной подачи заявлений в суд в отношении физических лиц - должников. Цифровой инструмент позволил кратно увеличить объем обрабатываемых лицевых счетов с задолженностью, которую одномоментно можно предъявлять ко взысканию без проведения судебного заседания", - говорится в сообщении.

Так, с использованием программного комплекса уже вынесено более 3,5 тыс. судебных приказов о взыскании с физических лиц задолженности перед МОЭК на сумму свыше 140 млн рублей.

"Одной из ключевых особенностей инструмента является автоматическое формирование и направление заявления в суд, возможность мониторинга изменения статуса заявления, а затем и вынесенного судебного приказа практически в режиме реального времени", - пояснили в компании.

Как отметил заместитель управляющего директора - директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО "МОЭК" Алексей Шарафутдинов, слова которого приводит пресс-служба, ранее работать с должниками - физическими лицами с небольшими суммами задолженности было экономически затратно, поскольку администрирование обходилось дороже суммы долга. Теперь замена "бумажных" процессов на цифровые инструменты удешевляет судебную работу с неплательщиками за коммунальные услуги и защищает потребителя от накопления долга.

"Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в ПАО "МОЭК" системный характер. Компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы, включая мероприятия по судебной работе, внесудебному воздействию на должников. и т.д. ПАО "МОЭК" также в профилактических целях проводит работу по доведению до всех групп потребителей информации о формах борьбы Общества с неплательщиками, предупреждая о возможных негативных последствиях как в отношении самих неплательщиков, так и в отношении контролирующих их лиц (субсидиарная ответственность, банкротство физических лиц)", - заключили в пресс-службе.