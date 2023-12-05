Россия и Мьянма договорились о сотрудничестве по линии силовиков

Меморандум о сотрудничестве предусматривает регулярные консультации и обмен мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совбезы России и Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совета безопасности (СБ).

Сейчас с визитом в Мьянме находится секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"В завершение российско-мьянманских консультаций по безопасности состоялось подписание меморандума о сотрудничестве советов безопасности двух стран, подтверждающего готовность к многоплановому взаимодействию силовых структур России и Мьянмы, а также предусматривающего регулярные консультации и обмен мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

С российской стороны во встрече участвовали представители Минобороны, ФСБ, аппарата Совета безопасности.

В этот же день в рамках визита Патрушева отдельные встречи со своими мьянманскими коллегами провели представители министерств экономического развития, промышленности и торговли, энергетики и сельского хозяйства. Переговоры состоялись в Нейпьидо.