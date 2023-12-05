Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве в кибербезопасности

В документе указано, что оба государства имеют суверенное право определять и проводить государственную политику относительно интернета, включая обеспечение его безопасного и стабильного функционирования

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита в Мьянму подписал с коллегами из этой страны соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Для выработки совместных мер по противодействию киберугрозам состоялось подписание соглашения между правительством РФ и правительством Мьянмы о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. С российской стороны соглашение подписал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев", - говорится в сообщении.

Документом, в частности, подтверждено, что "государственный суверенитет и международные нормы и принципы распространяются на поведение государств в рамках деятельности, связанной с использованием информационно-коммуникационных технологий, и на юрисдикцию государств над информационной инфраструктурой на их территории".

Кроме того, указано, что оба государства имеют суверенное право определять и проводить государственную политику относительно интернета, включая обеспечение его безопасного и стабильного функционирования. Соглашением определены основные направления сотрудничества в сфере информационной безопасности, меры по созданию условий для такого взаимодействия.

Непосредственно на консультациях между представителями России и Мьянмы рассматривались возможности совместной борьбы с угрозами в киберсфере. Стороны выразили озабоченность рисками, связанными с использованием IT для подрыва суверенитета и безопасности государств, вмешательства в их внутренние дела, нарушения неприкосновенности частной жизни граждан, дестабилизации внутриполитической и социально-экономической обстановки.