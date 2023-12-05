"Рувики" запустила разделы на языках народов России

В пресс-службе интернет-энциклопедии заявили, что в ближайшее время станут доступны еще шесть

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия "Рувики" открыла для публичного доступа пять разделов на разных языках народов России, в ближайшее время станут доступны еще шесть. Об этом сообщили в пресс-службе "Рувики".

Как пояснили в пресс-службе, в 2023 году в "Рувики" была собрана команда для наполнения разделов на языках народов России. За полгода интерфейс площадки был создан для 20 языков. Общий объем составляет около 100 тысяч сообщений, которые синхронизированы между различными языками.

"В конце ноября 2023 года для публичного доступа открылись пять разделов: башкирский, марийский, саха, татарский, чеченский разделы. В ближайшее время будут доступны еще шесть: алтайский, мокшанский, тувинский, удмуртский, чувашский, эрзянский. Общее количество энциклопедических статей в этих разделах составит более 1,1 миллиона единиц", - говорится в сообщении.

В 2024 году создатели энциклопедии планируют открыть еще минимум 10 языковых разделов.

Портал "Рувики", который запускается как аналог русскоязычной "Википедии", заработал в июне текущего года.