"Бурановские бабушки" показали на выставке "Россия", как готовить удмуртские перепечи

На мастер-классе присутствовали несколько десятков человек

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Участницы музыкальной группы из удмуртского села Бураново показали гостям выставки-форума "Россия" на ВДНХ процесс приготовления перепечей - одной из визитных карточек Удмуртии, передает корреспондент ТАСС.

Перепечи готовят из ржаной муки, а начинку заливают смесью яйца и молока.

"Фарш бывает разный, он может быть и из редьки, мне даже больше нравится, потому что мясо я не очень люблю", - отметила одна из участниц коллектива Ольга Туктарева. По ее словам, в традиционной удмуртской кухне все максимально просто и очень полезно.

На мастер-классе присутствовали несколько десятков человек, его посетил также удмуртский Дед Мороз - Тол Бабай. После завершения мастер-класса гости Дома российской кухни смогли попробовать национальное блюдо.

В 2012 году, когда "Бурановские бабушки" участвовали в "Евровидении" и заняли там второе место, они также угощали всех перепечами.

Удмуртия стала одним из 12 российских регионов, чью традиционную кухню можно попробовать каждый день работы выставки. Как сообщали в пресс-службе правительства республики, самыми популярными начинками для перепечей на ВДНХ стали индейка и сыр с зеленым луком. В день для гостей выставки готовят около тысячи перепечей.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.