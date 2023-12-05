МВД обвинило Интерпол в попытке ограничить РФ в пользовании информационными каналами

Глава российского ведомства Владимир Колокольцев отметил, что подобные меры снижают эффективность поиска лиц в базах данных Генерального секретариата международной полицейской организации

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Интерпол ввел особый режим обработки запросов России на размещение сведений о разыскиваемых лицах в базах данных Генерального секретариата международной полицейской организации, что снижает эффективность этой деятельности. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече в Пекине с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном.

"Сегодня под предлогом надуманных обвинений продвигаются попытки ограничить Россию в использовании информационных каналов главной международной полицейской организации - Интерпола - для розыска преступников и даже приостановить наше членство в ней. Введен особый режим обработки запросов российской стороны, что затягивает процессы размещения сведений о разыскиваемых лицах в базах данных Генерального секретариата Интерпола, снижая тем самым эффективность этой деятельности", - сказал он.

Колокольцев подчеркнул, что позиция МВД России в вопросах взаимодействия с зарубежными партнерами была и остается неизменной. "Она основана на неукоснительном соблюдении и недопустимости игнорирования статьи 3 устава Интерпола, которая категорически запрещает организации каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера. Считаем, что суверенное государство самостоятельно должно решать вопрос о вступлении или выходе из нее, если участие перестало отвечать интересам самого государства", - подчеркнул российский министр.

Глава МВД высоко оценил готовность китайских коллег оказывать содействие в получении значимой для расследования уголовных дел информации по каналам Интерпола и отметил высокую результативность взаимодействия, в том числе по линии идентификации и розыска лиц. Также он обозначил актуальность объединения усилий для противодействия киберпреступности, которая, по своей сути, имеет транснациональный характер, а также экстремизму и предотвращению вмешательства во внутренние дела государств.

Глава российского ведомства обратил внимание на современные вызовы, требующие консолидации усилий правоохранительных органов России и Китая, к числу которых относится международный наркотрафик, а также связанные с ним финансовые потоки. Кроме того, участники встречи также обсудили миграционную тематику и выразили настрой на активизацию сотрудничества на данном направлении с учетом возобновления взаимных поездок жителей России и Китая после снятия ковидных ограничений, в том числе в рамках совместной рабочей группы по вопросам миграции.