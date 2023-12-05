Всероссийский правовой диктант в 2023 году написали около 500 тыс. школьников

Регионами-лидерами по количеству участников стали Московская область и Краснодарский край

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек приняли участие во Всероссийском правовом диктанте для школьников и студентов колледжей, который проходил с 27 ноября по 4 декабря. Регионами-лидерами по количеству участников стали Московская область и Краснодарский край, сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов.

"Более 500 тыс. человек приняли участие в диктанте. Из них - 200 тыс. в офлайне, порядка 300 тыс. - в онлайне. У нас есть регионы-лидеры. Это в первую очередь Московская область - 16 тыс. участников, Краснодарский край - 14 тыс., а также Красноярск", - сказал он.

По словам Лобова, диктант является первым шагом в большой программе запланированных мероприятий. "Мы говорим о большой программе мероприятий, в которую будут вовлечены в течение всего года учащиеся. Это мастер-классы, вебинары, где будут принимать участие ведущие эксперты и юристы", - сказал он. Организаторы программы ставят перед собой задачу популяризировать правовое воспитание детей, а также через знание законов привить школьникам и студентам патриотизм.

В свою очередь заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Станислав Александров добавил, что диктант составлялся специалистами таким образом, чтобы участники могли получить знания по наиболее востребованным правовым вопросам. "Наша акция позволяет ему [школьнику или студенту] дать ориентиры по трудовым правам, по процессуальным правам, по правам призывников, по правам тех категорий, которые имею право при получении отдельных льгот в высших учебных заведениях", - сказал он. Особое внимание организаторы акции уделяют работе после диктанта. В частности, с детьми военнослужащих - участников специальной военной операции, которым, по его словам, диктант дает хорошую базу для ответов на возникающие правовые вопросы.

Правовой диктант #Вправе - это всероссийское тестирование для школьников и студентов колледжей, которое помогает участникам проверить свои знания в области права. Является совместной инициативой Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Ассоциации юристов России и университета "Синергия".