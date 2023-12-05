В Белорусском Красном Кресте заявили, что "поплатились" за помощь детям Донбасса

Членство БКК в международном движении Красного Креста приостановлено по этой причине, сообщил генсек организации Дмитрий Шевцов

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Белорусский Красный Крест (БКК) "поплатился" за оказание помощи детям Донбасса приостановкой участия в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП). Об этом заявил генеральный секретарь БКК Дмитрий Шевцов.

"Мы в этом году продолжили оказание помощи деткам из Донбасса, детям из Лисичанска в том числе. За что, естественно, вы знаете, мы поплатились - членство Белорусского Красного Креста в международном движении [Красного Креста] приостановлено по этой причине", - сказал он журналистам перед началом мероприятия "Лучший волонтер - 2023" в Минске.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, насколько критичным стала для БКК приостановка членства в МФОККиКП, генсек белорусского общества напомнил присказку о том, что "все, что нас не убивает, делает нас сильнее". "Избитая вроде бы фраза, но она очень хорошо характеризует данную ситуацию. Мы к этому моменту уже отформатировались, мы поняли, как мы будем работать дальше", - сказал Шевцов.

Он отметил, что "политические притязания в адрес Белорусского Красного Креста" продемонстрировали силу национальной организации, ее "возможность работать в условиях различных вызовов, не только гуманитарных, но и политических". Генеральный секретарь подчеркнул, что с решением текущих и внезапно возникающих вопросов БКК не смог бы справиться без помощи волонтеров, которых у организации насчитывается около 15 тыс.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 1 декабря сообщила о приостановке членства в ней БКК из-за "невыполнения Белорусским Красным Крестом требования о снятии с должности" Шевцова. В пресс-релизе МФОККиКП указывалось, что причиной требования и предшествовавшего расследования стали заявления Шевцова, в том числе о ядерном оружии и перемещении детей в Белоруссию, и его поездка в Луганск и Донецк.

Отстранение БКК означает, что он теряет права члена МФОККиКП, любое новое финансирование БКК приостановлено. Белорусский Красный Крест не сможет участвовать в заседаниях Генеральной ассамблеи МФОККиКП, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях федерации. При этом БКК может быть восстановлен в своих правах после того, как выполнит решение правления МФОККиКП. Ранее Шевцов назвал решение федерации абсолютно политизированным.