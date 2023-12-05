КС считает нужным совершенствовать законы в сфере обращения с бездомными животными

Как отметили в пресс-службе Конституционного суда, в настоящее время могут возникать ситуации, когда расходы по содержанию беспризорных животных ложатся на муниципалитеты без обеспечения финансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу администрации Новодвинска, пришел к выводу, что законодательство в сфере обращения с беспризорными животными нуждается в совершенствовании. В нынешних условиях могут возникать ситуации, когда расходы по содержанию беспризорных животных ложатся на муниципалитеты без обеспечения финансирования, сообщили в пресс-службе КС РФ.

"Федеральное законодательство и муниципальное нормотворчество в данной сфере нуждается в совершенствовании по вопросам делегирования местному самоуправлению полномочий по обращению с безнадзорными животными, предоставления им организационно-правовых и финансовых гарантий и распоряжения поступившими в муниципальную собственность безнадзорными животными", - говорится в сообщении.

Беспризорные животные Новодвинска

Поводом для проверки конституционности пункта 1 статьи 231 ГК РФ, согласно которому беспризорные животные без объявившихся хозяев в течение шести месяцев поступают в муниципальную собственность, стала жалоба администрации городского округа Архангельской области "Город Новодвинск".

В феврале 2022 года Новодвинская городская ветеринарная станция через арбитражный суд взыскала с местной администрации 300 тыс. рублей за содержание и захоронение отловленных в 2019-2020 годах безнадзорных животных. В своих решениях суды указали на то, что администрация Новодвинска уклонилась от принятия на баланс животных и переложила расходы на ветеринарную станцию.

Оспорить это решение администрация Новодвинска в судах не смогла и обратилась с жалобой в КС РФ, ссылаясь на неконституционность пункта 1 статьи 231 ГК РФ. По мнению администрации, эта норма без согласия самого муниципалитета позволяет возлагать на него дополнительные расходы на решение вопросов, которые напрямую федеральным законодательством не отнесены к местным и не обеспечиваются финансированием.

Решение КС РФ

В своем решении КС РФ отметил, что в законодательстве понятие "безнадзорные домашние животные" четко не определено, вместо этого используется термин "животное без владельца". Согласно законодательству, право собственности на животных без хозяина возникает у муниципалитета для того, чтобы узаконить их содержание.

Наделение муниципалитетов полномочиями по обращению с беспризорными животными производится в порядке ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления. И многие субъекты РФ приняли законы о предоставлении таких полномочий вместе с финансированием. Тем не менее, законодательство в этой сфере нуждается в дальнейшем совершенствовании в части распределения полномочий.

Отмечается, что оспоренное администрацией Новодвинска положение ГК РФ не противоречит Конституции, так как само по себе оно не является основанием для отнесения беспризорных животных к муниципальной собственности и для взыскания с муниципалитета потраченных на их содержание средств.

Судебные решения по этому вопросу с участием администрации Новодвинска подлежат пересмотру. При этом решения органов власти в части обращения с беспризорными животными не должны противоречить ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".