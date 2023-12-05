Ветераны в Подмосковье получат выплату к годовщине битвы под Москвой

Размер выплаты составит 40 тыс. рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ветераны, проживающие в Московской области и награжденные медалью "За оборону Москвы", получат выплату в размере 40 тыс. рублей к годовщине битвы под Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Фронтовикам Подмосковья, награжденным медалью "За оборону Москвы", направлена на счет единовременная выплата в размере 40 тыс. рублей. К 82-й годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Как отметили в материале, единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы", оказывается ежегодно. Выплата поступит проактивно - в беззаявительном формате.

Ежегодно 5 декабря в России празднуют годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Советские войска в ходе московского сражения перешли 5-6 декабря 1941 года в контрнаступление на позиции противника. Оно готовилось и проводилось в сложной обстановке. Советские войска при некотором превосходстве в самолетах имели почти вдвое меньше артиллерии, на одну треть - танков, уступали в численности военнослужащих. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные дивизии. Было освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 км - из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.