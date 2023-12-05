Центры дневного пребывания для детей-инвалидов откроют в еще четырех регионах РФ

В них проводят курсы по формированию жизненных компетенций, организовывают коммуникативные клубы и адаптивные настольные игры

ТЮМЕНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Центры дневного пребывания "Открой мне мир" появятся еще в четырех регионах России до конца 2023 года. В дальнейшем их планируется сделать в шаговой доступности в городах, чтобы решать насущные проблемы детей и их родителей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на открытии данного учреждения в Тюмени.

Центры помогают родителям особенных детей в решении насущных проблем. В частности, в кратковременном уходе и присмотре за детьми с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет. Здесь проводятся курсы по формированию жизненных компетенций у детей-инвалидов: как сходит в магазин, ухаживать за собой, организовывать досуг, вести себя в общественных местах. Также организовываются коммуникативные клубы для подростков и адаптивные настольные игры.

"Это пилоты по поручению президента, которые мы сейчас внедряем по регионам, всего семь регионов. Вот сейчас в Тюмени - это третий регион, ранее у нас в Калуге и Забайкалье открылись. До конца года откроем еще четыре. <…> Сейчас наша задача, чтобы данные центры были сетевые, то есть вы открыли одну точку и дальше это должно быть шаговой доступности для родителей. Таким образом, мы получаем вот эту сетку поддерживающую, которая помогает семьям", - сказала омбудсмен.

По ее словам, в каждом случае планируется подходить индивидуально к данным центрам, чтобы понимать, какие потребности есть у детей и родителей и помогать им в этом. "Вообще моя мечта, чтобы были вот такие группы продленного дня в каждом муниципалитете России, куда можно прийти, где дети будут заняты, а у родителей появляется свободное время", - добавила она.

Львова-Белова также сообщила, что по итогам рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором достигнута договоренность о расширении сети подобных мест в регионе.

Тюменская область входит в число семи пилотных регионов, в которых реализуется направление "Центры дневного пребывания" стратегической программы "Сопровождение через всю жизнь". В регионе проект осуществляет региональное отделение Всероссийской организации детей-инвалидов в партнерстве с департаментом социального развития областного правительства.