АСИ пообещало помочь в создании качественной инфраструктуры в наукоградах

Сейчас в городах с высоким научно-техническим потенциалом уже реализуется программа Агентства стратегических инициатив "Новая миссия городов"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработает меры поддержки наукоградов, которые будут направлены на создание новой качественной инфраструктуры. Сейчас в городах с высоким научно-техническим потенциалом уже реализуется программа АСИ "Новая миссия городов", сообщила пресс-служба агентства.

Ранее стало известно о том, что российские наукограды с 2024 года станут постоянными участниками региональных программ формирования комфортной городской среды. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как ожидается, принятое решение позволит наукоградам использовать федеральное финансирование, которое предоставляется регионам в виде субсидий на развитие городских территорий и соответствующей инфраструктуры.

"АСИ также прорабатывает и другие меры поддержки, имеющие важное значение для городов с высоким научно-техническим потенциалом, они направлены на создание новой качественной инфраструктуры и наполнение уже существующей современными и востребованными сервисами", - сказано в сообщении со ссылкой на гендиректора АСИ Светлану Чупшеву.

Сейчас в наукоградах реализуется программа АСИ "Новая миссия городов". Она позволяет внедрять на территории наукоградов сервисные и инфраструктурные инструменты, необходимые для формирования комфортной городской среды.

Кроме того, в начале 2023 года АСИ и фонд "Центр стратегических разработок" подготовили доклад о сервисно-инфраструктурной обеспеченности наукоградов, на основе которого были разработаны предложения по их развитию. Среди них - арендное жилье и научная ипотека, создание новых образовательных центров, улучшение медицинских, социальных и других услуг, формирование торговой и цифровой инфраструктуры, с выделением дополнительного финансирования, повышение качества жизни местных жителей.

"По итогам наших исследований было выявлено, что важным фактором при принятии решения о выборе места проживания является как заработная плата, так и качество городской среды. Одна из приоритетных задач для органов местного самоуправления - создание среды, способной конкурировать с крупными городами и областными центрами. Поэтому агентство стратегических инициатив вместе с управленческими командами наукоградов направило правительству России предложения по приоритетной поддержке наукоградов, и они были поддержаны. Считаем это важным шагом в развитии территорий, решающих стратегические задачи для страны", - цитирует пресс-служба АСИ слова Чупшевой.