Замминистра энергетики США возмутился, что в Африке установлен лишь 1% солнечных станций

При этом континент аккумулирует до 60% от общего количества энергии Солнца, отметил Дэвид Турк

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Африка аккумулирует до 60% от общего количества энергии Солнца, но обладает крайне небольшим показателем установленных мировых мощностей СЭС - солнечных электростанций - на уровне 1% от общемирового, такое положение дел возмутительно и его нужно исправлять. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.

"60% солнечной энергии, которая попадает на поверхность Земли, концентрируется в Африке <...> Однако имеющиеся в регионе солнечные батареи дают только 1% от общемировой мощности. Это просто возмутительно. Есть еще много того, что мы должны сделать", - сказал он, выступая в Дубае на ежегодном энергетическом форуме Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ), организованного в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Турк добавил, что "наиболее нуждающиеся в финансировании страны" страдают от нехватки средств, что замедляет общемировой прогресс по выполнению климатических целей. По его словам, США заинтересованы в "четком плане реализации подобных проектов".

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Найроби на Африканском климатическом саммите, призвал страны континента и развитые государства создать в Африке альянс по возобновляемой энергии. Он особенно отметил, что этот регион обладает богатым потенциалом в этой сфере, так как там сосредоточено 30% запасов минеральных ресурсов, что имеет критически важное значение для производства энергоустановок на основе возобновляемых и низкоуглеродных технологий.