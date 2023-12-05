В Курганской области из-за жалоб жителей запустят дополнительное обучение медиков

Глава региона Вадим Шумков сообщил о случаях "не просто непрофессионализма, но откровенно хамского поведения медицинского персонала"

ТАСС, 5 декабря. Цикл дополнительного обучения для медицинского персонала будет запущен в Курганской области из-за жалоб жителей на качество оказания медпомощи. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале.

"К сожалению, продолжают поступать нарекания на качество оказания медицинской помощи. Отмечаются отдельные случаи не просто непрофессионализма, но откровенно хамского поведения медицинского персонала. <...> Поручил коллегам из департамента здравоохранения и аппарата губернатора вернуться к "разбору полетов" с отработкой обращений граждан через прямую линию в постоянном режиме, а также снова запустить цикл обучения для медицинского персонала", - написал он.

Шумков пояснил, что на время пандемии коронавируса контроль за медперсоналом из-за резкого роста потока больных был ослаблен, поскольку "система и так работала в условиях запредельной нагрузки". "Очевидно, в определенной мере придется снова возвращаться регулярно к данным вопросам. Уверен, абсолютное большинство наших медиков - это умницы и увлеченные своим делом настоящие профессионалы. С их помощью и будем поправлять ситуацию", - считает он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора, по поручению Шумкова с 2021 года в регионе стартовало обучение врачей и среднего медперсонала по вопросам клиентоориентированности. Какие новые направления также будут затрагиваться, пока не уточняется.