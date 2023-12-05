В Херсонской области к концу года будут функционировать 68 офисов МФЦ

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, в 2024 году планируют открытие еще пяти центров

ГЕНИЧЕСК, 5 декабря. /ТАСС/. В Херсонской области будут функционировать 68 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) к концу года, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Новый офис МФЦ завтра открываем в одном из удаленных райцентров области - Нижних Серогозах. <...> До конца года такие офисы МФЦ откроем еще в 3 населенных пунктах. Это Бехтеры Скадовского района и еще 2 райцентра - Ивановка и Верхний Рогачик. Таким образом, по области у нас будет уже 68 стационарных точек приема", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко добавил, что в 2024 году планируется открытие еще пяти офисов.

Мобильные точки МФЦ также продолжают работу, они в том числе выезжают на дом к маломобильным людям. На данный момент мобильный офис совершил уже больше тысячи таких выездов.