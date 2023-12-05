Рахмон предложил учредить премию имени экс-главы института АН СССР Гафурова

Президент Таджикистана подчеркнул, что Бабаджан Гафуров внес огромный вклад в экономическое и социальное развитие республики

ДУШАНБЕ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил учредить государственную премию имени известного советского и таджикского ученого, экс-директора Института Академии наук СССР академика Бабаджана Гафурова. Глава государства заявил об этом на открытии Международного симпозиума, который состоялся в Душанбе в честь 115-летия ученого.

"Наряду с этим предлагаю Национальной академии наук Таджикистана изучить вопрос об учреждении Государственной премии имени академика Бабаджана Гафурова за значительные достижения в изучении истории таджикского народа, археологии, этнографии, представления древней истории и культуры Таджикистана на международной арене и представить в правительство страны", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Гафуров внес огромный вклад в экономическое и социальное развитие Таджикистана, прогресс науки и культуры республики, а также в науку востоковедения ХХ века. Рахмон напомнил, что за выдающуюся государственную деятельность и великие заслуги в развитии науки и культуры, национального самосознания и патриотизма указом президента Таджикистана в 1997 году Гафурову присвоено высшее звание "Герой Таджикистана".

Ученый и политик

Гафуров родился в 1908 году в Согдийской области Таджикистана, его родной район теперь называется Гафуровским. После окончания в 1935 году Всесоюзного института журналистики в Москве, он вернулся в Таджикскую ССР и занимался преподаванием и журналистикой, поднимаясь по партийной линии. В 1941 году он стал секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана по пропаганде, в 1944 - вторым секретарем и в 1946 году возглавил ЦК республики. По его инициативе в Душанбе начали функционировать госуниверситет, Академия наук, Политехнический институт. На этой должности Гафуров проработал 10 лет, одновременно продолжая заниматься научной деятельностью. В 1952 году он получил ученую степень доктора исторических наук Академии наук СССР, позже стал член-корреспондентом, а в 1968 - академиком по всеобщей истории. В 1956 году Гафуров возглавил Институт востоковедения АН СССР и оставался на этой должности до 1997 года - до конца своей жизни.

Ученый является одним из основоположников востоковедения на постсоветском пространстве и в России, награжден орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Его работы и изданные труды под его руководством внесли огромный вклад в развитие науки и цивилизации не только Таджикистана, но и многих стран Востока. Гафуров посвятил жизнь изучению истории и цивилизации таджиков и других народов Средней Азии, ислама, написав порядка 400 работ и статей. Наиболее фундаментальной работой Гафурова является книга "Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история".