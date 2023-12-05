Глава Поморья предложил строить павильоны общепита как альтернативу "наливайкам"

По мнению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, население сможет получить более безопасную, цивилизованную и удобную сферу услуг общественного питания

АРХАНГЕЛЬСК, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил строить современные быстровозводимые павильоны для общепита в тех населенных пунктах, где нет достаточного количества коммерческих площадей, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора. Это может стать альтернативой так называемым "наливайкам", которые зачастую размещаются в жилых домах.

"На мой взгляд, общепит нужно максимально выводить из жилых домов, где он сейчас не просто мешает жителям, но еще и существует в совершенно неприспособленных и не отвечающих никаким стандартам условиях - зачастую это просто бывшие магазины или даже жилые помещения, переведенные под другое назначение, - приводит пресс-служба слова Цыбульского. - Поэтому следует рассмотреть возможность исключительно в населенных пунктах, где нет большого количества качественных локаций коммерческого назначения, предусмотреть муниципальные программы строительства быстровозводимых павильонов для общепита, спроектированных изначально с учетом всех самых современных стандартов, норм и требований. Такая практика, напомню, существовала в Советском Союзе, где во всех городах по типовым проектам массово строились молодежные кафе, которые впоследствии стали локальными легендами, а многие работают и по сей день".

По мнению Цыбульского, это даст преимущество для всех сторон. Муниципалитеты в рамках комплексного развития территорий получат современные благоустроенные площадки в едином архитектурном ансамбле, а также источник дополнительного дохода для бюджета. У бизнеса в свою очередь будут новые площади для развития, реализации своих идей и задумок. А население получит более безопасную, цивилизованную и удобную сферу услуг общественного питания.

Губернатор отметил, что проблема "наливаек" является актуальной для Архангельской области. "Поэтому очень хорошо, что изначально поднятая нами в Архангельской области тема борьбы с "наливайками" так оперативно была поддержана на федеральном уровне, и депутаты Госдумы в очень сжатые сроки подготовили соответствующий законопроект. Отдельно хочу отметить, что этот законопроект носит межфракционный характер, то есть среди его авторов - депутаты всех наших основных парламентских партий. Такую же консолидированную позицию мы отмечаем и у себя на местном уровне", - добавил он.

Глава региона отметил, что важно подойти к решению проблемы комплексно: обеспечить покой и безопасность граждан, а также исключить любую возможность для обхода действующего законодательства в сфере торговли алкоголем, прежде всего, в ночное время. Но при этом необходимо обеспечить людей цивилизованным и безопасным общепитом, дать возможность честному и ответственному бизнесу развиваться в этой сфере.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках".