В ГД отметили необходимость подготовки научных кадров для технологического суверенитета РФ

Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга сообщил, что сейчас в России нет долгосрочного прогноза по кадровым потребностям научных организаций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Анализ обеспеченности фундаментальной науки кадрами и их подготовка необходимы для технологического суверенитета России. Такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга на совместном заседании совета ректоров вузов Юга России и совета ректоров вузов Ростовской области.

"Нам правильно необходимо сегодня планировать. Те ребята, которые поступают в университет сегодня, выйдут на рынок труда, пойдут на предприятия, в научную организацию не раньше чем через четыре-пять или шесть лет, но часто, говоря о подготовке инженерно-технических специалистов, мы забываем о секторе исследования и разработки, о фундаментальной науке, а именно фундаментальная наука должна будет обеспечить технологический суверенитет нашей страны. Сегодня уровень технологических разработок в университете должен опережать то, что сегодня у нас есть в промышленности, на 5-10 лет. А это возможно, только если у нас развита фундаментальная наука", - сказал Мажуга.

По его словам, сейчас в РФ нет долгосрочного прогноза по кадровым потребностям научных организаций, который необходим для дальнейшего развития и подготовки специалистов.

"Сегодня наша экономика взяла курс на технологический суверенитет. Это когда мы имеем необходимые технологии и возможности для того, чтобы в критических областях обеспечить независимость нашей страны. Это еще и система подготовки кадров, и это наша научная школа. <…> Но я бы еще одну инициативу правительства отметил: это реализация так называемых мегапроектов. До 2023 года таких мегапроектов будет 10, они будут иметь достаточно большой объем инвестиций - более 10 млрд рублей - и будут обеспечивать импортонезависимость", - добавил депутат.

Он привел оценку Минпромторга РФ, согласно которой для реализации мегапроектов РФ потребуется около 240 тыс. специалистов.