Союз архитекторов подключится к разработке проекта кампуса мирового уровня в Кирове

Соответствующее соглашение подписали президент Союза архитекторов России и губернатор области

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Союз архитекторов России примет участие в разработке проекта кампуса мирового уровня в Кирове. Об этом сообщается на сайте правительства области по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым в ходе дня Кировской области на Международной выставке "Россия" на ВДНХ.

"К разработке проекта кампуса мирового уровня подключится Союз архитекторов России", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения, подписанного во вторник Шумаковым и губернатором Кировской области Александром Соколовым, в Кирове в 2024 году планируют провести всероссийский конкурс на разработку концепции по созданию проекта кампуса мирового уровня с применением современных технологий, в том числе энергосберегающих. Итоги конкурса и выставку работ победителей представят на региональном фестивале "Зодчество 24" Вятка архитектурная". Конкурс будет приурочен к 650-летию города Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году.

"Мы, Союз архитекторов России и Кировская область, наметили ряд программ, которые, надеюсь, будут реализованы. Первая - студенческий кампус. Я в январе приеду, посмотрю место, где будет расположен кампус", - цитирует пресс-служба Шумакова.

Он подчеркнул, что Союз архитекторов России проводит много фестивалей, а у Кировской области есть потребность в восстановлении и сохранении деревянных зданий - памятников культуры, архитектуры.

Президент Союза архитекторов России предложил также провести фестиваль "Архитектурное наследие" в Кирове. "Он всколыхнет весь город, поможет отреставрировать памятники архитектуры и даже построить новые", - отметил Соколов.

Союз архитекторов также окажет экспертное содействие в организации публичных мероприятий на темы городского развития, градостроительства, архитектуры, благоустройства и комфорта среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе всероссийских архитектурных фестивалей, конкурсов, выставок, лекций и семинаров.