В Омской области число закрытых на карантин из-за ОРВИ классов выросло в 3 раза

Также отменены занятия в 47 группах в 33 детских садах

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Число классов, закрытых на карантин по ОРВИ, выросло за неделю в Омской области почти в 3 раза, до 193 классов в 55 школах, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Также отменены занятия в 47 группах в 33 детских садах.

"По данным на 4 декабря, на карантин закрыто 47 групп в 33 детских дошкольных учреждениях и 193 класса в 55 средних образовательных школах", - сказали в пресс-службе.

Неделю назад карантин был введен в 65 классах в 25 школах и 37 группах в 28 детсадах.

По данным управления, за прошедшую неделю в Омской области зарегистрировано 10 838 случаев заболевания ОРВИ. С сентября 2023 года лабораторно подтверждено три случая гриппа.