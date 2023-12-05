В Подмосковье начался конкурс для молодых учителей "Педагогический дебют"

Церемония подведения итогов конкурса состоится 7 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Девятый региональный конкурс "Педагогический дебют" для молодых учителей со стажем до трех лет начался в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Орехово-Зуеве стартовал девятый областной конкурс "Педагогический дебют". Этот ежегодный конкурс проводится Министерством образования Московской области и предназначен для молодых учителей со стажем работы до трех лет. В этом году 52 победителя муниципального этапа конкурса будут проходить серьезные конкурсные испытания с 5 по 7 декабря 2023 года на базе Орехово-Зуевского ГГТУ и гимназии № 15", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам конкурса предстоит представить свой опыт работы на конкурсных испытаниях под названием "Это у меня хорошо получается". Они также проведут урок в гимназии с детьми, которых увидят впервые, и продемонстрируют знание актуальных проблем образования, умение анализировать и предлагать варианты их решения.

"По итогам конкурса будут объявлены пять участников, набравших наибольшее количество баллов, которые станут победителями. Следующие за ними четыре учителя в рейтинге также станут победителями в номинации "Начало начал". Церемония подведения итогов конкурса состоится 7 декабря", - добавили в пресс-службе.