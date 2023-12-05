Судьи планируют готовить программистов для развития "электронных судов" в РФ до 2030 года

Как заявил председатель Совета судей России Виктор Момотов, "это позволит не отдавать на аутсорсинг решение задач, стоящих перед судебной системой в условиях цифровизации, и более эффективно организовать правосудие"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Судебная система нуждается в подготовке своих программистов для развития цифровых технологий в судопроизводстве. Об этом заявил на пленарном заседании Совета судей РФ его председатель Виктор Момотов.

"Назрела острая потребность на базе [подведомственного Верховному суду РФ] Российского государственного университета правосудия организовать подготовку студентов по специальности "юрист-программист по обеспечению судебного процесса", - заявил Момотов. - Это позволит не отдавать на аутсорсинг решение задач, стоящих перед судебной системой в условиях цифровизации, и более эффективно организовать правосудие".

По его словам, основное направление цифровизации судебной системы "состоит в постепенном переходе к так называемым электронным судам, с которыми онлайн-взаимодействие будет возможно от этапа подачи иска и до самого судебного заседания". До 2030 года запланированы широкая автоматизация процессов судебного делопроизводства, отказ от письменной формы делопроизводства и закрепление электронной формы судебных решений и электронного документооборота между судами разных уровней. Планируется разработать и внедрить программное обеспечение, которое позволит автоматически регистрировать электронные иски и другие процессуальные обращения, формировать типовые процессуальные документы, в онлайн-режиме знакомить с электронными судебными делами.

"По состоянию на текущий год [суды] порядка 60 регионов проводят интеграционное тестирование сервисов с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, реализуется возможность извещения участников процесса как о судебных заседаниях, так и о направлении судебных актов", - рассказал Момотов о текущем состоянии внедрения цифровых технологий. Он напомнил, что в некоторых регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, появилась возможность обращения в суды через многофункциональные центры, где оформляется учетная запись и открывается личный кабинет на портале судов общей юрисдикции, после чего можно подавать иски в электронном виде, знакомиться с материалами электронных дел, получить электронный исполнительный лист и направить его приставам. Глава Совета судей РФ считает успешными и внедренные в Москве сервисы, которые позволяют гражданам самостоятельно в диалоговом режиме составить иск, определить его подсудность и рассчитать госпошлину.

Выносимые уже сейчас электронные судебные постановления, по его словам, "в скором будущем станут интеллектуальной пищей для обучения нейросетей и искусственного интеллекта". Новые технологии, "которые с каждым годом все больше проникают в процесс отправления правосудия, открывая все шире электронные двери в храм правосудия", позволят оптимизировать и ускорить судопроизводство, заметил Момотов.