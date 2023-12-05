В ООН заявили, что десятилетие 2011-2020 годов было самым теплым в истории

По информации Всемирной метеорологической организации, средняя глобальная температура в этом десятилетии была примерно на 1,1 градуса Цельсия выше средних значений за 1850-1900 годы

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Десятилетие с 2011 по 2020 годы было самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом. К такому выводу пришла Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Темпы изменения климата тревожно возросли в период с 2011 по 2020 годы, который был самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений", - говорится в докладе ВМО. Средняя глобальная температура в этом десятилетии была примерно на 1,1 градуса Цельсия выше средних значений за 1850-1900 годы.

Согласно докладу, "продолжающийся рост концентрации парниковых газов привел к рекордным температурам суши и океана, а также резкому ускорению таяния льда и повышению уровня моря". "Ледники истончаются примерно на один метр в год. <...> Континентальный ледниковый щит Антарктики потерял почти на 75% больше льда в период с 2011 по 2020 годы, чем в 2001-2010 годах", - отмечается в исследовании. С 2011 по 2020 годы уровень моря повышался со скоростью 4,5 мм в год, тогда как в предшествующем десятилетии средние темпы составляли около 2,9 мм в год. "Повышение среднего уровня моря в мире ускорилось главным образом из-за ускорения потери массы льда ледниковым щитом Гренландии", - подчеркнули эксперты. В ВМО напомнили, что ледники в провинции Папуа в Индонезии, "вероятно, полностью исчезнут в течение следующего десятилетия". В Африке ледники в горном массиве Рувензори и на горе Кения, "по прогнозам, исчезнут к 2030 году, а на Килиманджаро - к 2040 году".

Концентрация CO2 в атмосфере в 2020 году достигла 413,2 части на 1 млн. В период с 1991 по 2000 годы этот показатель составлял в среднем 361,7, в 2001-2010 годах - 380,3, а в 2011-2020 - 402.

"Каждое десятилетие, начиная с 1990-х годов, было теплее предыдущего, и мы не видим немедленных признаков изменения этой тенденции. Больше стран сообщили о рекордно высоких температурах, чем за любое другое десятилетие", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. "Наш океан нагревается все быстрее, а темпы повышения уровня моря почти удвоились менее чем за одно поколение. Мы проигрываем гонку за спасение наших тающих ледников и ледяных щитов", - констатировал он. По словам Тааласа, "это однозначно обусловлено выбросами парниковых газов в результате деятельности человека". Сокращение таких выбросов он назвал "главным и важнейшим приоритетом для планеты".

Согласно опубликованным 30 ноября предварительным оценкам ВМО, 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений.