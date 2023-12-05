В Шри-Ланке сообщили о рекордном числе погибших в конфликтах людей и слонов в 2023 году

Согласно последним статистическим данным, опубликованным департаментом охраны дикой природы, жертвами подобных противостояний стали около 170 человек и 450 слонов

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Конфликты между людьми и слонами в 2023 году к 1 декабря привели к гибели 449 диких слонов и 169 человек. Как сообщает ланкийская газета Daily Mirror, текущий год стал рекордным по количеству смертей с обеих сторон.

Согласно последним статистическим данным, опубликованным департаментом охраны дикой природы, 81 слон был застрелен, 60 погибли от ударов током, 44 были убиты специальными бомбами, сделанными для убийства животных, 22 слона попали под поезд, четыре были отравлены, четыре утонули в колодцах. Причины гибели остальных животных точно установить не удалось.

Власти пока не знают, как решить проблему столкновений между людьми и слонами, поскольку человек постоянно наступает на районы обитания слонов и живет почти на 70% ареала обитания этих животных на острове.

Проблема серьезно распространена в Анурадхапуре, Полоннаруве и лесных массивах в восточной части страны. Крестьяне убивают слонов из-за того, что те вытаптывают и поедают посевы, особенно животные предпочитают поля кукурузы, риса, а также плантации бананов. Охотятся на них и браконьеры - для добычи слоновой кости. Слоны в ответ нападают на людей и даже атакуют деревни.

Президент островного государства Ранил Викрамасингхе поручил составить план действий по решению проблемы столкновения людей и слонов, в соответствии с политикой сохранения этих животных, принятой в островном государстве в 2006 году.