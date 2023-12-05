В Орле из-за провала асфальта перекрыли движение по отремонтированному мосту

Его открыли 30 ноября после реконструкции за 2 млрд рублей

ТАСС, 5 декабря. Движение транспорта по Красному мосту в Орле закрыто после провала асфальта на одном из участков, сообщил мэр Юрий Парахин. Мост открыли 30 ноября после реконструкции за 2 млрд рублей.

"Сегодня на улице Гостиной произошел провал асфальта. Вместе с работниками оперативных служб и коллегами выехал на место и оценил ситуацию. Она достаточно серьезная, поэтому в срочном порядке собираем КЧС [комиссию по чрезвычайным ситуациям]. Минимум до 00:00 7 декабря участок дороги будет перекрыт, поэтому движение всего транспорта, в том числе и маршрутов общественного транспорта, будет осуществляться так же, как и до открытия Красного моста. Движение трамваев временно прекращено", - написал Парахин на своей странице во "ВКонтакте".

По информации прокуратуры Орловской области, организовавшей проверку, обвал асфальта произошел в месте расположения инженерных коммуникаций. Прокурор внес представление главе администрации города.

Красный мост в Орле досрочно открыли для автомобильного движения после реконструкции по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" 30 ноября, общая стоимость ремонтных работ составила почти 2 млрд рублей. Срок реконструкции истекал в январе 2024 года.