В Башкирии заявили, что до 90% коррупционных преступлений совершаются должностными лицами

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Сергей Варнавский отметил, что граждане совершают только около 10% всех преступлений

УФА, 5 декабря. /ТАСС/. Большинство коррупционных преступлений в Башкирии - до 90% - приходится на должностных лиц, оставшиеся 10% - на граждан, сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Сергей Варнавский.

"Рядовыми гражданами совершено около 10% всех преступлений, как правило - это дача взяток. Остальные 90% - должностными лицами государственных и муниципальных органов, подведомственных учреждений и предприятий, руководителями коммерческих организаций", - сообщил Варнавский.

В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении руководителей различных уровней, ряда высокопоставленных чиновников и лиц особого правового статуса - управленцев в администраций города Салават и ЗАТО Межгорье, заместителя начальника отдела полиции по Мелеузовскому району, руководителя транспортной дирекции республики, директора АО "Башкиравтодор", ряда крупных предпринимателей региона, за создание преступного сообщества в МРЭО ГИБДД МВД республики, напомнил начальник отдела.

За 11 месяцев 2023 года раскрыто свыше 1,2 тыс. преступлений, из которых более 320 связаны со взяточничеством, более 280 - с различными хищениями, отметил Варнавский.