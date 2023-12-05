Путин прибыл в Пятигорск

Президент проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых"

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Ставропольский край. В Пятигорске, на территории всероссийского образовательного центра подготовки просветительских и управленческих кадров "Машук", под его председательством пройдет II заседание наблюдательного совета всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

Участники вместе с родителями и педагогами-наставниками расскажут о результатах деятельности движения, а также проектах, которые берут свое начало в пионерской организации и получили новое звучание в "Движении первых". Сейчас созданы 89 региональных отделений, 1 685 местных и 38 922 первичных ячеек. Всего к движению присоединилось более 4,1 млн участников. Линейка проектов выстроена по принципу преемственности от младших школьников до студентов СПО и реализуется по 12 направлениям, сформированным на I съезде "Движения первых" в декабре 2022 года. В каждом из них определен флагманский проект. Среди них, в частности, всероссийский конкурс "Большая перемена", проекты "Мы - граждане России", "Хранители истории" и "Первая помощь". В рамках международной деятельности ведется работа по выстраиванию эффективных взаимоотношений с детскими и молодежными организациями зарубежных стран.

Путину также проведут экскурсию по пространствам центра знаний "Машук". Глава государства встретится и с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.