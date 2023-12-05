В Узбекистане открылся первый центр изучения русского языка

В Россотрудничестве отметили, что центр организовали совместно с Термезским государственным университетом

ТАШКЕНТ, 5 декабря. /ТАСС/. Центр изучения русского языка открылся в Термезе, административном центре самой южной Сурхандарьинской области Узбекистана. Это первый подобный центр в республике, сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.

"Сегодня в Термезе открылся первый в Узбекистане ресурсный центр по изучению русского языка", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что центр организован совместно с Термезским государственным университетом.

Ранее в представительстве сообщали, что в республике планируется открыть два центра для изучения русского языка.

По данным пресс-службы, создание и развитие ресурсных центров призвано удовлетворить потребности молодых узбекистанцев в изучении русского языка, они также рассчитаны на организацию мероприятий, направленных на популяризацию российской культуры и образования в Узбекистане.

Ожидается, что второй такой центр будет открыт 7 декабря в городе Нукус, столице Каракалпакии (республика в составе Узбекистана).

В настоящее время в Узбекистане реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях. В частности, Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ республики, а Министерство просвещение РФ подписали с Министерством народного образования Узбекистана соглашение о реализации проекта "Класс" по повышению уровня владения русским языком в республике.