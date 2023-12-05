В Ингушетии построят 12 школ и детских садов в 2024 году

В республике с 2019 по 2022 годы ввели в эксплуатацию 26 новых школ и 37 детских садов

МАГАС, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство 12 школ и детских садов завершат в Ингушетии в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на пресс-конференции об итогах социально-экономического развития региона в 2023 году.

"У нас школы учились в три смены, потом две смены сделали. Сейчас немного осталось школ, которые учатся в две смены. <…> В следующем году у нас будет построено 12 учреждений - это школы и детские сады. Думаю, что это позволит увеличить долю школ, где идет обучение в одну смену, до более 90%", - сказал он.

По данным правительства Республики Ингушетия, с 2019 по 2022 годы в республики ввели в эксплуатацию 26 новых школ, построено 37 детских садов. В 2023 году ведется строительство 12 школ и 13 детских садов. Благодаря субсидии из федерального бюджета в регионе создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

"Создание такого центра дает возможность анализировать профессиональные компетенции педагогических работников, своевременно оказывать помощь педагогам в построении индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных запросов, организовать обучение по эксклюзивным модулям программ повышения квалификации в форме стажировок, внедрять новые форматы повышения профессионального мастерства", - пояснили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.