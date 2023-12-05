МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана получить гражданство России

Александру Бабкову на родине грозит уголовная ответственность

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО, уроженца Узбекистана Александра Бабкова, которому на родине грозит уголовная ответственность. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"На завтра он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. Затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства РФ", - сказала она. Волк подчеркнула, что ее коллеги всегда очень внимательно относятся к подобным историям и делают все, чтобы помочь тем, кому нужна поддержка.

Накануне телеканал RT сообщил, что уроженец Узбекистана, 53-летний Бабков отправился в зону СВО добровольцем, участвовал в боях за Соледар и Артемовск. За выполнение служебно-боевых задач получил медали "За отвагу", "Бахмутская мясорубка", "За взятие Бахмута" и "Черный крест". При этом оформить гражданство России, без которого он не может получить удостоверение ветерана боевых действий и официально трудоустроиться, у него не получается.

В январе у ветерана заканчивается срок временной регистрации, и его могут депортировать в Узбекистан, где за участие в СВО ему грозит до 10 лет лишения свободы.