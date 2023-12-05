Путин посетил Центр знаний "Машук"

Директор центра Антон Сериков рассказал президенту о планах развития места и познакомил его с традициями

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний "Машук". Директор центра Антон Сериков рассказал президенту о планах развития и познакомил с уже появившимися и прижившимися традициями.

В 1960-х годах в этих местах располагался советский пионерлагерь. В 2018 году проект получил новую жизнь, с 20 августа 2022 года здесь начал функционировать круглогодичный центр знаний, ставший совместным детищем Росмолодежи и Российского общества "Знание". Получивший название "Машук" центр вошел в экосистему всероссийских образовательных центров наравне с мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье и академией творческих индустрий "Меганом" в Крыму.

Представленный на выставке макет центра знаний в миниатюре наглядно проиллюстрировал, какая инфраструктура уже имеется, а какие корпуса еще только планируется возвести. Сериков на мультимедийном экране также показал президенту слайды с флагманскими программами центра знаний по обучению представителей "Движения первых", работе с наставниками, участниками СВО и другие.