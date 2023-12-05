В ТАСС наградили финалистов всероссийского конкурса "Люди года"

Победителя и финалистов в номинации "Экспортер года" наградил гендиректор информагентства Андрей Кондрашов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония церемония награждения финалистов ежегодного всероссийского конкурса "Люди года", проводимого Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", прошла в ТАСС.

"Это реализация нашего нового, серьезного партнерского проекта с ТАСС, и я действительно считаю, что сейчас время хороших новостей, в том числе для бизнеса. Я надеюсь, что с помощью сильнейшего и самого авторитетного информационного агентства мы сможем эти новости доносить до всех предпринимателей как в России, так и за ее пределами", - заявил на церемонии награждения председатель "Деловой России" Алексей Репик.

По словам президента организации Павла Титова, для предпринимателя важна не только материальная оценка его деятельности, но и мнение окружающих.

Победителя и финалистов в номинации "Экспортер года" наградил генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов. "Где, как не в ТАСС, знают, как надо уважать, беречь и всячески помогать тем бизнесменам, которые работают на благо Родины. Наша номинация - "Экспортер года". Мы бы в ТАСС ее переименовали, мы бы назвали ее "Назло санкциям", потому что речь идет о внешних рынках, но не будем лезть в ту область, за которую отвечает целиком организатор", - сказал он.

Победители конкурса

В главной номинации - "Человек года" - победила ресторатор, основатель и собственник ресторанной компании "МаксиМ", член генерального совета "Деловой России" Лариса Невидайло. Премия в этой номинации вручается за самое эффективное руководство компанией.

Победителем номинации "Драйвер отрасли" стал председатель совета директоров ГК "Праймкей" Олег Малахов. В номинации "Экспортер года" победил Константин Коробков, генеральный директор производственно-коммерческой фирмы "Южно-Курильский рыбокомбинат". В номинации "Деловая леди" победу одержала соучредитель и главный врач медицинского учреждения "Глазная клиника доктора Беликовой" Елена Беликова. Победа в номинации "Благое дело" была присуждена бизнес-послу в Танзании, председателю Тверского регионального отделения "Деловой России" Юрию Коробову.

Почетное звание лауреата конкурса "Люди дела" за вклад в поддержку Вооруженных сил РФ и жителей новых территорий, а также за популяризацию российского предпринимательства среди студентов присуждена депутату Государственной думы Николаю Алексеенко и основателю и президенту группы компаний Zenden Андрею Павлову. За вклад в работу по популяризации российского предпринимательства среди студентов лауреатами конкурса стали председатель Московского областного регионального отделения "Деловой России" Сергей Демин, учредитель, генеральный директор компании "Быттехника", член генерального совета "Деловой России" Ольга Трофимова и сопредседатель Тверского регионального отделения "Деловой России", уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплеевский.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Люди дела" в региональном разрезе проводится "Деловой Россией" с 2018 года. В нем приняли участие более 4 тыс. человек из всех регионов страны. Мероприятие является инструментом публичного признания вклада бизнеса в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.