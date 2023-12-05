Роспотребнадзор заявил о регистрации в РФ случаев заболевания микоплазменной инфекцией

Появление более тяжелых форм болезни пока не отмечается, заявили в ведомстве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм инфекции", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что расследуются все групповые случаи заболевания инфекцией. Кроме того, проводится комплексная лабораторная диагностика, а также организуются противоэпидемические мероприятия.

"Благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, позволяющей выявлять инфекционных больных в кратчайшие сроки и предотвращать распространение инфекции среди населения, ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится полностью под контролем Роспотребнадзора", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.