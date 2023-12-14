"Я изменял, врал. Она ушла, что делать?" Работа горячей линии Российского Красного Креста

"Родители не понимают", "что делать с мужем", "обратите на меня внимание" и даже просто "нужно кому-то поныть" — со всем этим люди звонят психологам Российского Красного Креста. В последние годы многим из нас все чаще нужна психологическая поддержка — и здесь ее можно получить. Иногда это помогает выдохнуть — а иногда удерживает от самого плохого

"Отсутствие контроля выбивало почву из-под ног"

"Однажды ночью я говорила с женщиной три часа подряд. Она предпенсионного возраста, у нее две дочери, и одна из них с ней не общается. А другая сказала, что собирается с мужем переехать в другой город. Женщина говорила, что ее бросают, что как же она теперь будет... Ей было нужно держать меня рядом, чтобы страх не накрыл опять. Спустя три часа она немного успокоилась и поела".

После сложных разговоров Екатерина смотрит смешные видеоролики. Говорит, за 10 минут получается отойти. Екатерина психолог, с июня этого года она волонтерит на единой горячей линии Российского Красного Креста (РКК). Здесь можно получить информацию — например, как-то пожилая женщина звонила с вопросом, как помочь раненым в госпиталях. Но главное — здесь могут оказать психологическую помощь. "Несколько раз люди звонили — мол, это мой последний звонок", — говорит другой волонтер-психолог, Александр.

Горячую линию запустили в марте 2022-го, и на ноябрь текущего года на нее поступило уже свыше 120 тыс. обращений. Но, как уверена начальник Управления психосоциальной поддержки РКК Лейла Гаджимагомедова, спрос на психологическую помощь вырос еще раньше — в пандемию. "Тогда люди стали заложниками самих себя, и психологи вышли из тени, — говорит она. — Сейчас мы наблюдаем, что у людей это базовая потребность".

Лейла психолог, в РКК она с декабря прошлого года. До этого она работала во Всероссийском общественном движении "Волонтеры-медики". В начале пандемии там запустили чат-бот — можно было поговорить по переписке. В первый месяц за час приходили один-два человека. Во второй — уже 10–15. Это было не только про страх заболеть ковидом.

Ощущение, что человек не может контролировать ситуацию, выбивало почву из-под ног. Плюс появлялись внутрисемейные конфликты. Потому что одно дело, когда вы с мужем видитесь по три-четыре часа каждый вечер, а другое — когда вы вместе круглые сутки на небольших квадратных метрах Лейла Гаджимагомедова

Однажды поздно вечером написала девушка 16–17 лет. Она поругалась с мамой, закрылась в комнате, и нужно было дать ей проявить эмоции. "И еще мы старались дать ей понять, что проблема не в ней. Мама злится не на нее, а, вероятнее всего, на себя", — говорит Лейла. Чат-бот "Волонтеры-медики" работал круглосуточно, в 2020 году все были в хаосе и панике и поступало 300–350 обращений в сутки. Пик пришелся на май. В 2021-м стало поменьше — 140–150 обращений. Но у людей продолжали умирать близкие, и они спрашивали, как жить дальше.

На горячую линию РКК сейчас иногда звонят жены мобилизованных. Им страшно, они не знают, как справиться с собой, чтобы не поседеть к возвращению мужа. Иногда из-за переживаний они забрасывают детей и их жизнь как будто заморожена. "За один час не отморозишь, но можно успокоить и направить, — говорит волонтер Екатерина. — Помочь вспомнить, что есть дети, что ими надо заниматься, что им надо видеть не плачущую маму, а сильную".

© Дарья Ястребова/ ТАСС

Мамы мобилизованных тоже звонят. Одна женщина переживала за сына, не знала, как он, и не звонила ему, "чтобы не создавать проблем". И он не звонил, потому что не мог. А ее невестка и внуки живут в другом городе, и без него между ними почему-то нет связи. Ей много лет, есть проблемы со здоровьем, надо куда-то доехать, а она сама не может. Сын помогал, когда приезжал, и на нем замкнулся весь ее круг общения — больше ей некому помочь. Волонтер Александр попытался переключить ее на каких-то других людей — подруг и соседей.

Еще звонят пострадавшие от украинского кризиса: они оказались в новой ситуации и не понимают, что будет дальше. Говорят, что живут у друзей или родственников, но им тяжело быть не у себя дома. По словам волонтеров-психологов Екатерины и Александра, сейчас у них таких звонков стало меньше. Но любое значимое событие может отразиться на горячей линии — и в начале июня, во время сильных обстрелов Шебекино Белгородской области, психологам дали инструкции, куда можно направлять людей. И даже какая-то бытовая проблема может подстегиваться тревогой из-за событий в мире — как в истории с мамой, ударившей дочку во время пандемии. Александр говорит, что он пришел волонтерить в Российский Красный Крест тоже в чем-то из-за своих переживаний.

Но иногда жена просто ругается с мужем. Безо всякой тревоги. И слава богу, что так бывает. Хорошо, что есть какие-то обычные вещи, они могут быть опорой Александр

"Иногда подмести полы — важнейшая вещь в нашей жизни"

Одна взрослая женщина жаловалась, что не может наладить жизнь из-за мамы. Говорила: "Я люблю петь, а мама против, из-за нее я не могу этим заниматься". И что из-за маминого сложного характера у нее нет ни друзей, ни личной жизни. "Она описывала это как тупик, из которого никуда нельзя двигаться, — говорит Александр. — Но мы пришли к тому, что есть какая-то ее жизнь, которая не зависит от мамы. Что мама — это важно, но если женщине что-то хочется, она может это сделать".

А девочка-школьница ссорилась с матерью из-за учебы. Мама требовала, чтобы она хорошо училась, да она и сама этого хотела, но часто приходила домой и вместо уроков смотрела YouTube. Она жаловалась и на отношения, и на то, что у нее как будто не хватает силы воли делать то, что нужно. Решили попробовать выделять время и на развлечения тоже — так, чтобы давать себе и отдыхать, и учиться.

Что бы ни происходило, обычные запросы людей никуда не делись — им одиноко, у них неудачная любовь, проблемы с родителями или работой.

Люди, особенно сейчас, понимают, что можно жить, что бы там ни было. Отказываться от жизни и погружать себя в хаос — это, наверное, худшее, что человек может сделать по отношению к себе Лейла Гаджимагомедова

Звонят мужчины: "Жена ревнует, не понимает, плачет, а я вроде все делаю для нее!" Или: "Я вел себя отвратительно, я это понимаю. Я ей изменял, врал, делал много плохого, я это осознаю, я негодяй! Но она ушла, и мне плохо, что делать-то теперь?"

© Дарья Ястребова/ ТАСС

Звонят женщины. Одна живет с мужчиной шесть лет, зависит от него финансово, и он ее бьет. У нее 14-летний сын от прошлых отношений — и он, видя это, хочет защитить маму и готов ударить этого мужчину. "Если бы не сын, возможно, она бы так и дальше жила, — говорит Екатерина. — Но она за него испугалась". Закончили на том, что она от него уйдет. Вряд ли решение пришло в процессе разговора: "Скорее, она позвонила, чтобы застолбить, что она делает это осознанно, это не порыв". Но в таких ситуациях поддержка очень важна.

Другая женщина молчала в трубку. На вопросы отвечала "да" и "нет", и в голосе слышалась агрессия. "В таких случаях я спрашиваю: "Что у вас случилось?" Говорят: "Мне плохо". И дальше: "Что случилось сегодня?" — "Вот это". — "А в последние несколько часов?.." И постепенно проблема вылезает", — рассказывает Екатерина. Ту девушку прорвало минут через 20: она рассказала, что сидит в декрете, все делает для мужа и детей и не чувствует отдачи. Когда они прощались, она уже как будто была уравновешенна. "Но разговорить ее было тяжело, — вспоминает Екатерина. — Я думала: ну как еще спросить, что еще сделать? А потом щелчок — и она начала выплескивать".

Если человек звонит в совсем остром состоянии, можно с ним глубоко и медленно подышать: это его заземлит. Иногда само описание проблемы помогает успокоиться. И еще — чувство, что ты не одинок. "Они понимают, что ими интересуются, а если ими интересуются, значит, они важные", — объясняет Екатерина. Звонок автоматически прерывается через час, но если человеку нужно, он может набрать снова.

Как-то звонил молодой человек, ему 23, он из неблагополучной семьи. Его маму и папу лишили родительских прав на младших детей, но самому ему к тому времени уже исполнилось 18. То есть он как бы рос в семье, но без семьи. Приехал в Москву из маленького города, но здесь не получилось ни с работой, ни с друзьями. Еще у него развилась болезнь, из-за которой ему физически больно. "Надо лечиться, а не на что, надо где-то жить, а жить не на что, надо работать, а работать не получается", — рассказывает Екатерина. Он жил в съемной квартире, и уже в следующем месяце не мог за нее платить, а к матери возвращаться не хотел. "Раз мне все не удалось, наверное, единственный выход покончить с собой", — говорил он. Екатерина нашла для него телефоны благотворительных организаций. Остановились на том, что, как только ему станет плохо, он позвонит опять.

"Суицидальные" звонки тяжелы еще и тем, что психолог не может наверняка знать, сделал с собой что-то человек или нет. Он может позвонить снова, но попасть уже на другого специалиста. Или остаться жить, но просто больше не звонить. "Есть истории, которые цепляют за душу и хочешь знать продолжение, — говорит Екатерина. — Но дальнейшая жизнь человека от тебя не зависит, и ты как-то себя приземляешь. Я стараюсь закончить разговор так, чтобы у человека были планы. Тогда я за него спокойна".

Одна девушка говорила Александру: нет работы, нет друзей, нет как будто ничего. В разговоре пришли к выводу, что можно погулять сходить и это будет уже что-то хорошее. А как-то звонил молодой человек, рассказывал, что хочет покончить с собой. Объяснял, что у него все в жизни хорошо, но он не видит смысла, все неинтересно. В конце разговора он собрался в поход в лес. "Любой такой запрос — это попытка получить помощь, — уверен Александр. — Если человек действительно хочет совершить самоубийство, он вряд ли будет о чем-то говорить". И важно бывает направить человека сделать что-то конкретное прямо сейчас. Даже просто пойти поесть".

Иногда подмести полы — важнейшая вещь в нашей жизни: это позволяет направить куда-то свою энергию Александр

"Это правдивая история?" — "А что, вы почувствовали?"

Как-то женщина жаловалась: "Соседи постоянно шумят, милиция ничего не делает, давайте вы их угомоните!" Александр нашел ей контакты местных органов власти, но подозревает, что на самом деле этот шум ей мерещился. В другой раз мужчина говорил, что за ним следят, и психолог горячей линии тоже за ним следит. Рассказывал: "Все плохо, вы во всем виноваты, можете жаловаться в КГБ, в ФСБ!" Иногда дать выговориться и излить раздражение — это тоже помощь. Но довольно часто в таких случаях нужен психиатр. "Человек говорит, говорит, а потом либо время заканчивается, либо он посылает последние проклятья и уходит в закат", — рассказывает Александр. Бывает и так, что волонтер горячей линии помогает снять острое состояние здесь и сейчас, но понимает, что человеку нужна более глубокая работа. Тогда он может направить его к психологу.

© Дарья Ястребова/ ТАСС

А Екатерине один молодой человек рассказывал, что он зависим от компьютерных игр и из-за этого от него ушла девушка. Голос у него был бодрый, и психолога это смутило. Минут через 20 она услышала в трубке еще один голос, "тоже не трагический". Спросила: "Это правдивая история?" — "А что, вы почувствовали?" — "Да". — "А на каком моменте?" — "Вот на этом". — "Эх, жалко, я плохо сыграл". Видимо, им было интересно, как работает горячая линия. Но Екатерина говорит, что это первый звоночек: просто так это делать не будут. "Кто бы ни позвонил — он позвонил для чего-то", — уверена она. Возможно, этот мужчина понял, что обращаться за помощью безопасно, — и однажды придет с реальной историей.

Неприятнее звонки с сексуальным подтекстом, когда первая фраза: "Во что вы сейчас одеты?" Как-то Екатерине позвонил мужчина, сказал, что у него в юности была травма и теперь он очень боится женщин. А когда боится, у него начинается влечение. "Спустя время я спрашиваю: "Вы меня сейчас боитесь?" — "Да, очень". И звуки, по которым сразу понятно, для чего он позвонил. Так разговор и закончился". Даже в этих случаях психолог пытается вытащить из человека его реальную проблему, например спрашивает: "Вас интересуют какие-то вопросы, касающиеся секса?" Если не работает, предлагает обратиться к другому специалисту и прощается. Или человек сам успевает получить то, что хотел, и бросить трубку. "Как специалист ты ожидаешь всего, и ты готов к таким вещам. Но мерзковато, да", — говорит Екатерина. Но у нее таких звонков не больше 5%.

Лейла Гаджимагомедова помнит, как однажды на линию позвонила бабушка, видимо прихожанка церкви, и сказала: "У нас тут батюшка, у меня с ним сложные отношения, что сделать, чтобы он уволился?" Видимо, она уже со всеми вокруг об этом поговорила и хотела, чтобы ее послушали еще. А сейчас регулярно звонит мужчина и передает приветы. Желает сотрудникам горячей линии всего самого прекрасного, говорит, что они молодцы, спрашивает, как дела. У него, наверное, тоже есть свои проблемы. Но почему-то ему нравится звонить психологам и пытаться их поддержать.

Телефон единой горячей линии психологической помощи Российского Красного Креста: 8 (800) 250 18 59. Горячая линия работает по всей стране бесплатно и круглосуточно.

Бэлла Волкова