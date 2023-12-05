На ВДНХ 9 декабря пройдут тематические мероприятия ко Дню Героев Отечества

На катке состоится праздничная программа с выступлениями фигуристов и флешмобом на льду

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тематические экскурсии пройдут в Москве 9 декабря в музее славянской письменности "Слово" и центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ ко Дню Героев Отечества, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"ВДНХ приглашает на тематические мероприятия ко Дню Героев Отечества. 9 декабря для гостей главной выставки страны в центре "Космонавтика и авиация" и музее славянской письменности "Слово" состоятся тематические экскурсии. А на катке ВДНХ пройдет праздничная программа с выступлениями фигуристов и флешмобом на льду", - говорится в сообщении.

В 17:00 в центре "Космонавтика и авиация" начнется бесплатная экскурсия "На крыльях Победы", посетители увидят модели отечественной авиационной и ракетной техники, узнают, как трудились над созданием оружия летчики, ученые и конструкторы - будущие создатели и испытатели космических кораблей. А в 19:00 можно будет присоединиться к туру "Великие мужи желают слово молвить..." в музее "Слово", где расскажут о тех, кто защищал страну в разные периоды становления государства, обсудят создание кириллического алфавита, распространение и развитие книжного дела на Руси. Вход по предварительной регистрации.

Кроме того, в 17:30 на катке ВДНХ выступят артисты театра на льду, спортивный балет, в течение вечера будут звучать патриотические песни, а завершится праздник массовым флешмобом "Звезда героя". Принять участие в тематической вечеринке можно при покупке билета на каток.