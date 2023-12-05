Гендиректор РГБ сообщил, что на оцифровку фондов "Ленинки" понадобится около 2 тыс. лет

Также Вадим Дуда рассказал о планах использования искусственного интеллекта в библиотечном деле

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Оцифровка фондов Российской государственной библиотеки (РГБ, "Ленинка") может занять 2 тыс. лет, сообщил журналистам генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

"Все ли оцифровано в "Ленинке"? Нет. <…> 2 тыс. лет нам нужно, чтобы все оцифровать", - сказал он.

Дуда рассказал также о планах использования искусственного интеллекта в библиотечном деле. "Есть еще одна очень непростая задача, если говорить немножко о будущем. Искусственный интеллект и раскрытие фондов библиотек. <…> Нам очень хочется добиться того, чтобы поиск был немножко более человечным, немножко более простым. Искусственный интеллект - это тоже очень интересное направление для раскрытия библиотечных документов", - отметил он.

Между тем, по его словам, в РГБ и сейчас используют "роботов". "В "Ленинке" мы уже используем "роботов". Конечно, не роботов манипулярных, физических. Это некая эмуляция роботизированных операций в различных системах для обработки поступающих документов: газет, книг, журналов. Очень многие рутинные операции с помощью эмуляции роботов уже автоматизированы, мы этим уже пользуемся", - поделился Дуда.