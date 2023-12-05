Путин считает, что "Движение первых" должно строиться вокруг интересов детей

Президент добавил, что взрослым следует лишь помогать воплощать планы

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что "Движение первых" должно строиться вокруг интересов детей, взрослым же следует лишь помогать воплощать планы.

"Неизменным должен оставаться ключевой принцип ["Движения первых"]. Именно дети, подростки, молодые люди - соавторы всех решений. Движение должно строиться вокруг того, что им близко и интересно, а задача взрослых - обеспечить необходимую поддержку", - сказал глава государства на заседании набсовета "Движения первых".

Путин обратил внимание на "одну очень позитивную тенденцию - во многих проектах движения вместе участвуют и дети, и их родители". "Это очень хорошо, это очень здорово", - оценил президент.

Глава государства напомнил, что следующий, 2024-й, год объявлен в России Годом семьи. По его мнению, работа "Движения первых" - "важный вклад в укрепление тех ценностей, которые объединяют общество".

На сегодняшнем заседании Путин предложил обсудить перспективы развития движения. Он считает правильным участие детей и подростков в этом разговоре и рассчитывает, что молодые люди дадут оценки уже сделанному, поделятся идеями, предложениями на будущее. Президент поблагодарил представителей отечественного бизнеса и всех, кто оперативно включился в работу попечительского совета "Движения первых".