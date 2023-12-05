Путин считает выбор профессии одним из самых важных шагов в жизни

Как отметил президент, важно, чтобы подрастающее поколение с детства чувствовало себя частью большой страны

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Выбор будущего профессионального пути для каждого человека является едва ли не самым важным шагом в жизни. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, открывая II заседание наблюдательного совета Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

"Чрезвычайно важный выбор для каждого человека, может быть одно из самых важных решений, - найти себя, выбрать будущую профессию", - сказал президент.

Путин отметил, что, когда он осматривал выставку о возможностях центра знаний "Машук" и достижениях "Движения Первых", одна из сопровождавших его участниц движения сказала российскому лидеру несколько слов о медицине. "Я говорю: "Хочешь быть врачом?" - "Я думаю, ищу", - пересказал свой диалог с девушкой Путин. "Это здорово, это место как раз помогает искать", - добавил он.

Глава государства выразил уверенность в том, что широкая программа направлений деятельности призвана стать фундаментом "Движения Первых". "Мы сейчас уделяем все больше внимания той важнейшей роли в воспитании, которую играют и семья, и школа, и в целом система образования. При этом проекты, направления, в которых ребята участвуют в свободное от учебы время, тоже должны помогать им найти надежные жизненные ориентиры", - сделал акцент Путин, отметив важность того, чтобы подрастающее поколение с самого детства чувствовало себя частью большой страны с ее мощнейшей историей и великой культурой, с ее непреходящими ценностями, во все времена служащими людям опорой и поддержкой.