Глава региона Махмуд-Али Калиматов поручил проконтролировать вопрос обустройства беженцев региональному правительству

МАГАС, 5 декабря. /ТАСС/. Ингушетия примет первую группу беженцев из Палестины в количестве порядка 100 человек, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов во время прямой линии с жителями региона.

"Владимир Владимирович [Путин] сообщил, что <...> где-то 100 палестинцев прибудут к нам. Мы подготовили гостиницу, соглашение, оплату. Будем помогать жителям, которые из Палестины поездом должны прибыть", - сказал Калиматов.

Глава региона поручил проконтролировать вопрос обустройства беженцев региональному правительству.

"Мы будем делать для них все возможное", - добавил Калиматов.