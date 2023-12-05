Организация "Движение первых" открыла уже около 40 тыс. отделений в РФ

Глава РДДМ Григорий Гуров отметил, что необходимо рассмотреть и принять программу воспитательной деятельности движения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская организация детей и молодежи "Движение первых" открыла уже около 40 тыс. первичных отделений во всех регионах РФ, сообщил глава РДДМ Григорий Гуров на заседании наблюдательного совета "Движения первых".

"Движение первых" разворачивает свою деятельность везде, где есть дети: в школах, университетах, в учреждениях культуры, спорта, дополнительного образования, молодежной политики. Во всех регионах нашей страны уже работает около 40 тыс. первичных отделений, и в создании движения действительно помогают все", - сказал он.

Гуров добавил, что для системной организации деятельности РДДМ необходимо рассмотреть и принять программу воспитательной деятельности движения. "Программа, над которой мы работали в течение года, она ориентирована на практику, адресована детям и взрослым. Действие распространяется на внеучебное, свободное время, вне образовательного процесса. Это ясные и простые формулы воспитания гражданина и патриота, которые основаны на традиционных российских духовно-нравственных ценностях", - отметил он.